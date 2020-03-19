شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد الخطوة المفاجئة من بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعالمات اليووم الخميس في أعقاب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة وإجراءات العاجلة لتحفيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأعلن بنك إنجلترا خفض الفائدة بخمس عشرة نقطة أساس على 0.1% كما زاد البنك المركزي حجم برنامج مشتريات الأصول إلى 645 مليار جنيه إسترليني.



وتأتي خطوة بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي أمس بإطلاق برنامج مشتريات أصول بقيمة 750 مليار يورو (ما يعادل 820 مليار دولار).

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وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بنحو 643 حالة ليصل الإجمالي إلى 3269 حالة من بينها 144 حالة وفاة.



ومن جانبه، حث رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مواطنني بلاده على الببقاء في منازلهم قدر الإمكان من أجل احتواء الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول السااعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.1527، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1788 وأقل سعر عند 1.1472.