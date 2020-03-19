شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف بضغط من الإقبال على الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف في ظل الضغوط الواردة من إقبال المستثمرين على الدولار الأمريكي بالإضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم العالمية.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن وكالة الغذاء والدواء تختبر أحد العقارات المعالجة لمرض الملاريا في علاج فيروس "كورونا" مشيرا إلى أن النتائج المبدئية واعدة.

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وفي خطوة مفاجئة لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة كورونا، اعلن بنك إنجلترا خفض الفائدة بخمس عشرة نقطة أساس إلى 0.1% كما وسع حجم برنامج مشتريات الأصول إلى 645 مليار جنيه إسترليني.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% تقريبا إلى 1479.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1502.8 دولار وأقل سعر عند 1460.1 دولار.