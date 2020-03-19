شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل مكاسبه مع تدخل الاحتياطي الاتحادي لزيادته بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز مكاسبه في ضوء إجراءات الاحتياطي الاتحادي التي يستهدف بها دعمم السيولة بالعملة الأمريكية في الأسواق العالمية.



وكشف البنك المركزي الأمريكي بأنه يتعاون مع بنوك مركزية عالمية في السويد والدنمارك والنرويج ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة والبرازيل وغيرها من أجل توسيع برنامج مبادلة العملات.



ويريد الاحتياطي الاتحادي بهذه الخطوة توفير المزيد من السيولة الدولارية في الأسواق العالمية في ظل تفشي فيروس "كورونا" والتنسيق بين البنوك المركزية بسياسات داعمة للنمو.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي أعلن أمس إطلاق برنامج لمشتريات الأصول بقيمة 750 مليار يورو (ما يقرب من 820 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي والدول المتضررة في منطقة اليورو.



كما اتخذ بنك إنجلترا اليوم خطوة مفاجئة بخفض الفائدة إلى 0.1% وتوسيع حجم برنامج مشتريات الأصول إلى 645 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.