شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم رغم قوة العملة الأمريكية، لكنه تلقى دعما من صدور بيانات حكومية قوية.



يأتي ذلك رغم استمرار الهلع في الأسواق العالمية بشان فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 200 ألف شخص وتسبب في وفاة أكثر من تسعة آلاف شخص.



وتتدخل البنوك المركزية العالمية بإجراءات تيسير كمي وخفض فائدة ومشتريات سندات حكومية وشركات من أجل تقليل حدة الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس التاجي.

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وكشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 26.7 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 8.5 ألف وظيفة فقط خلال نفس الفترة.



وانخفض معل البطالة في أستراليا إلى 5.1% خلال فبراير/شباط مقارنة بتوقعات أشارت إلى استقرار المؤشر عند 5.3% دون تغيير.



وعلاوة على ذلك، تدخل البنك المركزي الأسترالي مرة أخرى اليوم بقرار جديد لدعم السياسة النقدية في مواجهة فيروس "كورونا" حيث قرر خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.25% من 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.5799، وسجل أعلى سعر عند 0.5961 وأقل سعر عند 0.5512.