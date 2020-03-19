شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 24.50 ويتجاوز مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء موجة صاعدة وتعافي على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم فوق 26.04 سيقود السعر إلى 30.00 كهدف إيجابي تالي، بينما التماسك دونه وكسر 25.05 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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