شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة : كورونا يقود العالم إلى الركود والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغ جوتيريش الصحفيين في مؤتمر بالدائرة التلفزيونية "هذه لحطة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم.. نحن في وضع غير مسبوق والقواعد العادية لم تعد مجدية." وقال "إن ركودا عالميا - قد يكون ذا أبعاد قياسية - أصبح شبه حتمي."
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