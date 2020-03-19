شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه بشكل كبير مع قفزة الخام الأمريكي بأكثر من 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس موسعة مكاسبها في أعقاب خطوات من جانب بنوك مركزية عالمية لدعم الاقتصادات في مواجهة كورونا.



وتلقى الخام الأمريكي دعما من إعلان وزارة الطاقة خطتها لشراء 30 مليون برميل من النفط بشكل مبدئي لملء المخزون الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد.



يأتي ذلك بعد دعوات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بضرورة استغلال الهبوط والخسائر الحادة الأخيرة في سوق النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي.

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وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج مشتريات أصول بقيمة 750 مليار يورو (حوالي 820 مليار دولار) كما خفض بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة إلى 0.1% ووسع برنامجه لشراء الأصول إلى 645 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 21.6% إلى 24.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.8 دولار وأقل سعر عند 21.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 9% إلى 27.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.3 دولار وأقل سعر عند 24.9 دولار للبرميل.