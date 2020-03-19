الاقتصاد

بنك إنجلترا يخفض الفائدة قرب الصفر ويوسع حجم برنامج مشتريات الأصول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك إنجلترا في خطوة عاجلة خفض معدل الفائدة بخمسة عشر نقطة أساس إلى 0.1% كما عزز حجم برنامج مشتريات الأصول بمائتي مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 645 مليار جنيه إسترليني.


وتأتي الخطوة العاجلة في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد البريطاني.


كما أن القرار جاء بعد أيام فقط من تولي "أندرو بيلي" منصب رئيس بنك إنجلترا خلفا للكندي "مارك كارني".

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