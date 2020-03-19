شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تفتح منخفضة رغم تداعيات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع داو 68.91 نقطة بما يعادل 0.35 بالمئة ليفتح على 19830.01 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 4.62 نقطة أو 0.19 بالمئة ليسجل 2393.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 6.61 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 6996.45 نقطة.
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