شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تفتح منخفضة رغم تداعيات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على انخفاض طفيف اليوم الخميس حيث أخفقت جولة جديدة من الإجراءات الطارئة من صناع السياسات بأنحاء العالم في إقناع أسواق الأسهم المنكوبة بإمكانية تفادي ركود عالمي.

وتراجع داو 68.91 نقطة بما يعادل 0.35 بالمئة ليفتح على 19830.01 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 4.62 نقطة أو 0.19 بالمئة ليسجل 2393.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 6.61 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 6996.45 نقطة.