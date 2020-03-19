شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على 5 شركات إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في موقعها على الإنترنت إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران اليوم الخميس مستهدفة خمس شركات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

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