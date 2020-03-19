الاقتصاد

10 آلاف جولة في 12 يوما للتحقق من وفرة السلع والمخزون

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10 آلاف جولة في 12 يوما للتحقق من وفرة السلع والمخزون
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في 12 يوما أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة للتحقق من وفرة السلع والمخزون، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 2020 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات «التجارة» مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

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وأكدت الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الإمدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.

وتأتي الجولات في إطار جهود الفرق الرقابية لـ «التجارة» بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقا للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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