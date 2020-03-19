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300 ريال حد الشراء بـ«مدى أثير» دون الحاجة لإدخال الرقم السري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حد الشراء لخدمة «مدى أثير» دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري إلى 300 ريال، فيما منعت البنوك من إيقاف تجميد حسابات العملاء لثلاث حالات، وذلك في إطار مجموعة الإجراءات التي بادرت المؤسسة في اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19).

ودعت ساما في تعميم لها جميع البنوك إلى اتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) «مدى أثير» على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب، الذي يبلغ 300 ريال.

وبموجب التعميم؛ تعمل البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية؛ على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة «مدى أثير» التي شهدت منذ إطلاقها إقبالا واسعا من قبل المتعاملين بها؛ تمثل في وصول نسبة العمليات المنفذة من خلال التقنية المذكورة إلى 78% من مجمل عمليات الدفع الالكتروني التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع في شهري يناير وفبراير من هذا العام، وهي من النسب المرتفعة التي تمكنت المملكة من تحقيقها على مستوى العالم؛ قياسا بالدول التي طبقت هذه التقنية منذ مايزيد عن خمس سنوات.

ويأتي هذا القرار؛ للمحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الالكتروني، حيث يعزز من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) «مدى أثير» على أجهزة نقاط البيع، التي كانت تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات؛ إتمام مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن 100 ريال دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، مع المحافظة على مستوى الأمان الذي تتميز به الخدمة.

عدم تجميد الحساب

في سياق آخر أصدرت مؤسسة النقد قرارا بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوما وفق حالات محددة. وتأتي هذه الخطوة إلحاقا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية «عن بعد» وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الالكترونية، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار كورونا.

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وحددت مؤسسة النقد 3 حالات ينطبق القرار عليها وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي «مدى»، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

ضوابط لعمل الفروع

وحددت «ساما» عددا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة ومنها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها الكترونيا، وحرصا على ألا يؤدي وجود أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظا على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت «ساما» المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع - في الوقت الواحد - بما يتناسب مع حجم الفرع، وألا يسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

وشددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت على توفير المؤسسات المالية نقطة فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبي البنك بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظا على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بها.

3 حالات مستثناة من تجميد الحسابات

انتهاء هوية العميل

عدم استيفاء متطلبات »اعرف عميلك«

تغير حالة الحساب إلى حساب راكد

تسهيل إجراءات تجديد بطاقات «مدى»، وبطاقات الائتمان بكل الوسائل المتاحة.