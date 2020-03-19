بالأسعار| تخفيضات غير مسبوقة من ’’رنين‘‘ على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم

كتب: ضياء السقا أعلنت شركة رنين لتجهيز العرائس، عن تخفيضات هائلة بمناسبة عيد الأم. العروض تشمل أجهزة كهربائية كبيرة وصغيرة، وأدوات منزلية، ومستمرة حتى السبت 21 مارس الجاري، في جميع الفروع. وفيما يلي العروض على الأجهزة الكهربائية الكبيرة: اقرأ أيضا: بالأسعار| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم اقرأ أيضا: بالأسعار| خصومات هائلة على الهواتف في ’’بي تك وراية‘‘ بمناسبة عيد الأم لمعرفة عروض رنين على الأجهزة الكهربائية الصغيرة اضغط هنا لمعرفة عروض رنين على الأدوات المنزلية اضغط هنا عناوين فروع رنين في جميع المحافظات رنين فرع مدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات - الحي العاشر . رنين فرع عباس العقاد 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن Advertisements رنين فرع الهرم 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم رنين فرع الهرم 128 شارع الهرم - محطة الكوم الاخضر رنين فرع الهرم 128 شارع الهرم - محطة الكوم الاخضر رنين فرع فيصل الطالبية فيصل _ داخل فرست مول رنين فرع شبرا 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة - محطة مترو مسرة رنين فرع شبرا الخيمة أمام قسم اول شبرا الخيمة - امام مستشفى النيل رنين فرع مصر الجديدة 130 شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد - إتجاه روكسي رنين فرع 6 اكتوبر الحى السادس اجياد مول رنين فرع 6 أكتوبر أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية رنين فرع لاظوغلي 14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي _ بالقرب من محطة مترو سعد زغلول رنين فرع المقطم 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج رنين فرع عين شمس مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان رنين فرع المطرية اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد رنين فرع المحلة ميدان المشحمة - فوق اولاد رجب - المحلة الكبرى - الغربية رنين فرع طنطا 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا رنين فرع الزقازيق القومية - شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن رنين فرع شبين الكوم عمارات النيل - امام كوبرى مبارك رنين فرع دسوق دسوق نفسها - اول مدخل دسوق - أبراج الياسمين -اعلي الراية ماركت رنين فرع الاسكندرية 67 شارع محمود فهمى النقراشى - متفرع من شارع النصر - المنشية - عمارة فالورينا - خلف فندق امون رنين فرع الاسكندرية السيوف شارع مصطفى كامل - كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة رنين فرع سوهاج 16 طريق سوهاج اخميم - صينية اخميم مواعيد فروع رنين من الساعه 10 صباحا الي 11 مساءا طوال ايام الاسبوع ماعدا يوم الجمعه بيتم اغلاق المعارض في وقت صلاة الجمعه و المواعيد الخاصه بفرع نوبار فقط طوال ايام الاسبوع من الساعة 8 صباحا ويومي الجمعة والسبت والعطلات الرسميه من 10ص الي 11 مساءا . رقم خدمة عملاء رنين 16113

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