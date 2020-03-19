شكرا لقرائتكم خبر عن آبل (APPLE) محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة آبل (APPLE INC) الانخفاض في آخر جلساته، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 156.10، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.45% بما يعادل -6.19 نقطة ليستقر عند سعر 246.67 دولار، ويأتي هذا التراجع وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 156.10، ليستهدف مستوى الدعم 215.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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