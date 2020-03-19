شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتأثر بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هوم ديبوت (HD) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تأثر السهم بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -10.37% بما يعادل -18.01 نقطة ليستقر عند سعر 155.63 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره ادنى مستوى 160.00، ليستهدف مستوى الدعم 119.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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