شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست (CMCSA) ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب الشديد – تحليل – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في جلسة شهدت تقلبات كبيرة، تراجع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -6.65% بما يعادل -2.54 نقطة ليستقر السهم عند سعر 35.68 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.60، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط