شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يكسر دعم محوري – تحليل – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) نزيف الخسائر بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليتكبد خسائر جديدة في آخر جلساته -15.60% بما يعادل -3.47 نقطة ليستقر عند سعر 18.78 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكسر السهم مستوى الدعم المحوري 19.24.

Advertisements

تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 19.24، ليستهدف مستوى الدعم 11.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط