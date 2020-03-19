شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يعزز من مكاسبه – تحليل – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) للجلسة الثانية على التوالي، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.41 نقطة ليستقر السهم عند سعر 47.27 دولار، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وثبات مستوى الدعم المحوري 42.50، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 42.50، ليستهدف مستوى المقاومة 51.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه