شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها وتستهل الجلسة على نغمة سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفصت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس مواصلة خسائرها، وتقترب "وول ستريت" من التخلي عن جميع المكاسب التي حققتها منذ تنصيب الرئيس "دونالد ترامب" رئيساً للبلاد.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 281 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2017.

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وتتزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتسببه في ركود الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري مع ارتفاع حالات الإصابة أعلى 200 ألف والوفيات اعلى تسعة آلاف شخص.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس عن إطلاق برنامج مشتريات للأصول بقيمة 820 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 19807 نقاط، كما انخفض "إس أند بي 5500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 2397 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 7100 نقطة.