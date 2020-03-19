شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى منذ يناير عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، وذلك على خلفية إضرار فيروس "كورونا" بالطلب على المعادن الصناعية.



وبدأت إشارات الركود الاقتصاد العالمي تلوح في الأفق مع تباطؤ الإنتاج الصناعي في الاقتصادات الكبرى وضعف الاستهلاك خاصة في الصين.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس عن برنامج تحفيز نقدي بقيمة 820 مليار دولار لشراء السندات سواء السندات السيادية أو سندات الشركات.

Advertisements



وأعلن الاحتياطي الاتحادي هو الآخر التوسع في برمامج تحفيز الاقتصاد من بينها برنامج مبادلة الدولار مع البنوك المركزية العالمية.



وتقترب أسعار النحاس من أدنى مستويات سجلتها منذ الركود العالمي بالأزمة المالية عام 2009 كما هبط المعدن الصناعي بنسبة 14% خلال الأسبوع الجاري فقط حتى اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.13 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 2.19 دولار وأقل سعر عند 1.97 دولار، وهو الأدنى منذ أوائل عام 2016.