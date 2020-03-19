شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل مستوى قياسي جديد فى 3 سنوات بفضل التدافع على السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد فى ثلاث سنوات ، بفضل التدافع على شراء العملة الأمريكية بسبب مخاوف نقص السيولة ، بجانب عمليات شراء العملة الأفضل استثمار بديل فى الوقت الحالي ،وبدعم استمرار صعود عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 1.6 % إلى مستوى 102.37 نقطة الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.79 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.77 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية.

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يدعم المكاسب الضخمة الأخيرة فى مستويات الدولار الأمريكي ،قوة الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث يواجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية.

وتعتبر أيضا العملة الأمريكية فى الوقت الحالي هي أفضل استثمار بديل فى أسواق المال العالمية ، فى ظل المخاطر الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي وباء COVID-19.

ويدعم مكاسب الدولار أيضا ،استمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز واحد بالمئة ، وصولا لمستوي 1.226% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ،وسط نقاش حول حزمة تحفيز فيدرالية محتملة بقيمة واحد تريليون دولار لمساعد الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.