شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ترفع البطالة الأمريكية لمستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 مارس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.
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