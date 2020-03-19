شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق على تراجع وتخسر 85 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت بورصة قطر اليوم الخميس بحوالي 85 نقطة أي ما يقارب واحد بالمئة لتغلق عند مستويات 8576 نقطة ، وبسيولة أكثر من المعتاد 745 مليون ريال قطري.

وارتفع 12 سهما وانخفض 33 سهما وحافظ سهمان على مستوياتهما السعرية السابقة.

وشهدت البورصة ارتفاعا قويا في السيولة واتسمت الجلسة بالتذبذب والانتقال من اللون الأحمر الى الأخضر ثم العودة الى الأحمر في الخمس دقائق الأخيرة قبل نهاية الجلسة .

ويأتي تراجع اليوم بعد أربع جلسات ارتفاع شهدتها البورصة القطرية خلال الايام الماضية.