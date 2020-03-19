إلغاء 16 ألفاً من رحلات المسافرين في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن إلغاء 16 ألفاً من رحلات المسافرين في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة منعاً لانتشار فيروس «كورونا».

وتابعت «أياتا»: انخفضت الحجوزات الدولية في دول المنطقة حتى اليوم بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس الجاري وإبريل القادم، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو المقبلين. بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20% في مارس وإبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة للمنظمة.

وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط: «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة».

وأضاف البكري في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الخميس: «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دور رئيسي وهام في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».

وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في إفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط بـ 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم بـ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت «أياتا» إلى أن شركات الطيران في دول الشرق الأوسط قد خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار في 11 مارس الجاري وزادت عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.