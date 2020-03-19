شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش مع المحفزات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استردت أسواق الأسهم الأوروبية الخميس وبدأت في الارتفاع بعد أن أغلقت أمس عند أدنى مستوياتها منذ عام 2013. ويرجع الفضل في ذلك إلى حزمة المحفزات التي أعلنها بعد منتصف ليلة الأربعاء وبشكل مفاجئ البنك المركزي الأوروبي، والتي شملت تعزيز برنامج التيسير الكمي وضخ 650 مليار يورو لتعزيز النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي التي تعاني وبحدة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر ستوكس يورو 600 بحوالي 1.7%. حيث سجلت الأسهم الإيطالية ارتفاعاً لافتاً في الأداء وقفز مؤشر فوتسي إم أي بي بحوالي 4.3% من تحسن واضح في أداء السندات الأوروبية.

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