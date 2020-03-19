الاقتصاد

الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل توقيع عقد المستشار المالي لإعداد دراسات الاستثمار في إحدي محطات الكهرباء المنفذة عن طريق سيمنس العالمية. 

 

وتم التوقيع بين الشركة القابضة لكهرباء عنها المهندس جابر الدسوقي ، رئيس الشركة مصر ، وعن بنك " اتش بي سي " البريطاني حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للبنك.

 

 

وفى وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع شركة "شنايدر الكتريك" لتنفيذ (10) مراكز تحكم إضافية، وذلك وفقاً للأسعار والتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وممثلى شركة "شنايدر الكتريك"، مؤخراً، بحيث يصل عدد مراكز التحكم التى سيتم تنفيذها من جانب الشركة إلى 14 مركزاً، هذا إلى جانب مركز آخر يتم إقامته من قبل شركة "جنرال إلكتريك".

Advertisements

 

جانب من التوقيع (1)

 

جانب من التوقيع (2)

 

جانب من التوقيع (3)

 

جانب من التوقيع (4)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا