شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.83% بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.83% رابحاً 112.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6267.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.95% خاسراً 118.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5925.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 359.7 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال، وارتفع 148 سهما، فيما تراجع 36 سهما.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.04%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%، ثم قطاعى النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.92%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.08%.

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فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "المراكز"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.19%، ثم سهم أسترا الصناعية بنسبة 9.13%، ثم سهم الأصيل بنسبة 9.11%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.38%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.16%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.86%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المقرر شرائها هو 100 ألف سهم من فئة الأسهم العادية.