شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجع ملحوظ بقيمة 10 جنيهات نتيحة تراجع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1475 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1491 دولار عند الإغلاق نهاية تعاملات أمس.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 577 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 577 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 772 جنيها للجرام. الجنيه الذهب سجل 5400 جنيها. أوقية الذهب 1475 دولار. وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى. Advertisements

ونقلت وكالة رويترز، تراجع الذهب أمس أكثر من 1% ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.