شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها بفعل تجاوز مخاوف الفيروس قوة التحفيز النقدي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثمانية أشهر ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة ،بفعل تجاوز حالة الفزع والخوف التي تسيطر على المستثمرين جراء تفشي وباء COVID-19 ، قوة التحفيز النقدي الذي تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:58 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى الجلسة السابقة ضمن عمليات تعافي مؤقتة من أدنى مستوى فى نحو ثماني سنوات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، بعد ارتفاع مؤقت فى التعاملات المبكرة ، مع تحول معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا إلى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 4% ، حيث يعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا فى معظم أنحاء أوروبا.

Advertisements

لا تزال حالة الفزع والخوف تسيطر على معظم مستثمري أسواق المال العالمية ، فى ظل توالي الحكومة الأوروبية فى اتخاذ العديد من الإجراءات والقيود ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

وحتى اليوم ينتشر الفيروس على نطاق واسع فى أوروبا ، خاصة فى إيطاليا وإسبانيا ،و يأتي بعدهما فرنسا وألمانيا ،حيث تتسارع وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي ، وتزداد يوميا حالات الوفاة.

ومن جانبه أعلن البنك المركزي الأوروبي فى وقت متأخر يوم الأربعاء عن برنامج طارئ لتحفيز الاقتصاد فى منطقة اليورو فى مواجهة آثار تفشي الفيروس التاجي ، حيث من المقرر شراء سندات شهريا بنحو 750 مليار يورو.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 5.2% ،فى ظل تهديد وباء فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة بالشلل.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.8% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.1 % ليتصدر ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.