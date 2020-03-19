شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الهبوط بفعل استمرار التدافع على شراء الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل استمرار التدافع على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.45% إلى 1,464.14$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,485.75$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,500.87$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 2.8% ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,451.14$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 1.1% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.05 نقطة ، عاكسا استمرار التدافع القوي على شراء العملة الأمريكية.

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التدافع الحالي على شراء الدولار الأمريكي يأتي بسبب تسارع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث يواجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية.

وأيضا باعتبار العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل بالأسواق المالية لمواجهة المخاطر الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي وباء COVID-19.

وهناك أيضا ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز واحد بالمئة ، وصولا لمستوي 1.226% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ،وسط نقاش حول حزمة تحفيز محتملة فى الولايات المتحدة بقيمة واحد تريليون دولار لمساعد الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 6.15 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 923.69 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 شباط/فبراير الماضي.