شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح ليجري بعض التصحيح الصاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 0.6685، حيث أجرى اختباراً لمستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل مقاومة مهمة عند 0.5785، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.5500 ثم 0.5228 على المدى القصير.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.5785 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 0.5958 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5500 والمقاومة 0.5800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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