الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح ليجري بعض التصحيح الصاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 0.6685، حيث أجرى اختباراً لمستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل مقاومة مهمة عند 0.5785، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.5500 ثم 0.5228 على المدى القصير.

 

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.5785 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 0.5958 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5500 والمقاومة 0.5800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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