شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 28.44 لكنه ارتد هبوطاً بشكل سريع ليستقر دون حاجز 28.00 دولار، ونلاحظ أن السعر يتحرك ضمن نموذج سلبي لحظي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 27.09 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 25.00 وتمتد إلى 23.05.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 28.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 28.44

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط