الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط محاولات إيجابية هذا الصباح لكنه يعود للانخفاض مجدداً ليختبر دعم نموذج العلم المثلثي الهابط الذي يحصر التداولات الأخيرة كما يظهر بالصورة، بانتظار كسر مستوى 22.95 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 24.50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 20.00 وتمتد إلى 17.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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