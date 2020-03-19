شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط محاولات إيجابية هذا الصباح لكنه يعود للانخفاض مجدداً ليختبر دعم نموذج العلم المثلثي الهابط الذي يحصر التداولات الأخيرة كما يظهر بالصورة، بانتظار كسر مستوى 22.95 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 24.50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 20.00 وتمتد إلى 17.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط