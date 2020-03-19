شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح ويستمر بالتذبذب حول 12.00، وطالما أن السعر دون 13.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي القادم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 11.24 وتمتد إلى 10.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11.00 والمقاومة 12.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط