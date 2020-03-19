شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1475.00 منذ الصباح، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة بالاعتماد على ثبات السعر دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1453.10 وتمتد إلى 1400.00 ثم 1307.10 على المدى القريب.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1509.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط