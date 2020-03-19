شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.1500 منذ الصباح، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أننا بانتظار تجاوز المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو 1.1240 كهدف سلبي تالي.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1860 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط