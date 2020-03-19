شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليتحرك قرب مستوى 1.0778، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0600.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأن صمود مستوى 1.0778 أمام المحاولات السلبية سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 1.0950.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0770 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط