شكرا لقرائتكم خبر عن 10 الآف جولة على منافذ البيع للتحقق من وفرة السلع والمخزون والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الامدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.
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