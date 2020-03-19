الاقتصاد

10 الآف جولة على منافذ البيع للتحقق من وفرة السلع والمخزون 

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأيام الماضية أكثر من 10 الآف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 2020 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الامدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.

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