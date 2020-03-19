شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تبقي على معدل الفائدة عند 75ر0% والان نبدء بالتفاصيل

أبقى البنك المركزي السويسري اليوم الخميس على معدل الفائدة عند 0ر75 % لكنه سوف يخفف الأعباء عن البنوك التجارية. نقلت إذاعة سويس انفو السويسرية عن البنك القول إنه سوف يتدخل في أسواق العملة لمنع تدهور قيمة الفرانك السويسري بصورة كبيرة وسريعا. ويأتي بيان البنك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية أنه سوف يشارك في حزمة إنقاذ مالية ضخمة تقدر بنحو100 مليار فرانك سويسري ( 104 مليار دولار) لدعم الاقتصاد.

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