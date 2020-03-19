شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تلتقط الأنفاس من اضطراب مع تهدئة التحفيز لمخاوف الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في سبع سنوات تقريبا اليوم الخميس، إذ بعثت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز القوية من جانب البنك المركزي الأوروبي بصيصا من الأمل بشأن استعداده للتعامل مع الأزمة الصحية الكبيرة التي تواجهها القارة.

وبعد تداولات متقلبة للعقود الآجلة للمؤشر يورو ستوكس 50 في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى 0815، مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسية.

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وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه في اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في تدشين موجة جديدة من التحفيز الطارئ لمساعدة الشركات المتضررة بفعل شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أسهم البنوك وشركات النفط والغاز ارتفعت في التعاملات المبكرة، انخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 3% أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل للقطاع.

وقالت لوفتهانزا الألمانية اليوم إن القطاع ربما لا يستمر بدون مساعدة حكومية إذا استمر تفشي الفيروس لفترة طويلة.