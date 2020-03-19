شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يناشد المحال التجارية تطبيق قرار الوزراء لتأمين حياتهم من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية واضح وسيطبق على جميع المطاعم والمحال التجارية فيما عدا السوبر ماركت والصيدليات، وأن الشرطة هى من تتعامل مع المخالفين للقرار، قائلا إننا نمر بظروف صعبة من انتشار الوباء ولا داعى للتفلسف من بعض الناس ومعارضة القرارات التى تسير لصالح الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المصرى فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن الاتحاد يناشد جميع المحال التجارية الالتزام بالقرار والغلق فى المواعيد المحددة، وعدم المخالفة حتى لا يؤثر على حياتهم وحياة المواطنين من حولهم من الإصابة بالفيروس بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة.

وجاء ذلك بعد أن صدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

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وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.

‎ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.