شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 3.58% ليقفز فوق 9 آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعا بصعود قطاعات قيادية، على رأسها البنك التجارى الدولى، السويدى إليكتريك، حديد عز، المصرية للاتصالات، إعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.58% ليصل إلى مستوى 9069 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 10028 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.31% ليصل إلى مستوى 3489 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل مستوى 828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 920 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 582 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، الشمس للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، 26 ألف سهم، 150 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 21 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 200 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 2.8 مليون سهم، 1.171 مليون سهم، 8 ملايين سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 6464 سهم.