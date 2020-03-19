شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من 17مارس 2020ربط سداد المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 17 مارس 2020 تم ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من مركز الدفع والتحصيل الألكتروني من خلال قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها، وبالتالي سيكون مربوط بضرورة ادخال رقم التسجيل الضريبي، وهذا يساعد على معرفة وحصر الشركات التي قامت بسداد المساهمة التكافلية ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة.

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وأشار "رضا عبد القادر"، أن الوضع السابق كان يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي، وهذا الإجراء يتضمن ادخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي، ومن ثم بعد ربط دفع المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي أصبحت عملية الحصر تتم بمنتهى الدقة والسهولة .

وأوضح "رئيس المصلحة "، أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018 ، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها .