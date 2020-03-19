مصادر: أدنوك ترجئ إطلاق مربان خام قياس لحين تحسن سوق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أدنوك أرجأت خططا لإطلاق خام قياس جديد من درجتها من النفط الخام مربان لحين تحسن أوضاع السوق وحصول شركة النفط الوطنية بأبوظبي على الموافقات التنظيمية اللازمة لبدء تداوله. كانت أدنوك قالت العام الماضي إن خامها الرئيسي مربان سيجري تداوله في بورصة محلية جديدة، وهي بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، والتي ستكون مملوكة بالشراكة بين أبوظبي وعدد من شركات النفط العالمية وبورصة إنتركونتيننتال، والتي تضم أيضا تعاملات خام برنت.

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