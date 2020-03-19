شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه اعتماد إضافى للتجهيزات الطبية بخطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 19/2020 كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري ولمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليًا، مؤكدة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن وهو الهدف الأسمى والرئيس فى تلك الظروف.

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وأكدت وزيرة التخطيط أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية لدى الدولة المصرية لارتباطها بصحة المواطن المصري وتأثيرها على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة المصرية، مشيرة إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالى القادم 20/2021 من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الجارى 19/2020.

يُشار إلى أن الأجهزة الطبية المطلوبة للمرحلة الأولى لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في أجهزة التنفس الصناعي وأدوات المحاليل الطبية وأجهزة الصدمات الكهربائية والمناظير ورسم القلب وآسرة الرعاية.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.