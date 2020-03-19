شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع في ظل معركة بين "السيولة والتحفيز" والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الخميس بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1480 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2 بالمئة إلى 610.52 دولار.

وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4 بالمئة إلى 11.93 دولار للأوقية.