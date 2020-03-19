شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تقرر تعليق جميع جلسات المزادات والقرعات العلنية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.

وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم، وذلك ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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فى سياق اخر، قررت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة ٩ صباحاً : ٣ عصراً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، بدلاً من المواعيد السابقة والتى كانت من الساعة ٩ صباحاً : ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصـحة ومؤسسات الدولة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنيـن على الرابط https://cservices.shmff.gov.eg، منعاً لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك فى غضون الأسبوع القادم.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن هذا القرار جاء حفاظاً على الصـحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء، والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم ‪090071117‬ من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : ٣ عصراً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.