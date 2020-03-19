شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 45 دقيقة..البورصة المصرية توقف تداول 74 شركة لتراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 74 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، لتراجعها بنسبة 5%.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للأسمنت، المالية والصناعية المصرية، البويات والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مصر لصناعة الكيماويات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المالية والصناعية المصرية، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز، جنوب الوادى للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، الحديد والصلب المصرية، المصرية لخدمات النقل، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للاتصالات، البنك المصرى لتنمية الصادرات، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بالم هيلز للتعمير، مجموعة عامر القابضة، الأهلى للتنمية والاستثمار، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

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كما تم إيقاف تداول أسهم سيدى كرير للبتروكيماويات، السويدى إليكتريك، الإسكندرية للزيوت المعدنية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العامة لمنتجات الخزف والصينى، أوراسكوم للتنمية مصر، مجموعة بورتو القابضة، بنك فيصل الإسلامي، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، دايس للملابس الجاهزة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ابن سينا فارما، بنك كريدي أجريكول، جى بى اوتو، الملتقى العربى للاستثمارات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

وتم أيضا إيقاف تداول الدولية للمحاصيل الزراعية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، أجواء للصناعات الغذائية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المصرية للدواجن، السويس للأسمنت، اسيك للتعدين-اسكوم، القاهرة للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، بنك قناة السويس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، المصرية لتطوير صناعة البناء، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، التوفيق للتأجير التمويلى، الحديثة للمواد العازلة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.