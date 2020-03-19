شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال هابط- تحليل - 19-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل السعر لتداولات مختلطة خلال الفترة الأخيرة, إلا أن ارتكازه ضمن محاور القناة الهابطة وبثبات المقاومة الممتدة نحو 120.00 فإن ذلك يؤكد الاستمرارية السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
لذلك, سنبقى على توقعنا السلبي والذي يتطلب بشكل أولي الثبات دون مستوى 117.65 ليزيد ذلك من فرص فعالية المسار الهابط ولننتظر وصول السعر نحو 116.30 و 115.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 117.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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