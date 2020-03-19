شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتكبد خسائر كبيرة– تحليل -19-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر النحاس بفعالية المسار السلبي الجديد والناتج عن كسره للدعم المستقر عند 2.3000 لنلاحظ تكبده لخسائر كبيرة تمتد نحو 1.9630 ليتجاوز بذلك الأهداف المنتظرة بالتقرير السابق.

حاليا, وباستمرار تذبذب السعر دون مستوى 2.0800 فإن ذلك يزيد من فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة وبدعم من تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي, ولنتوقع بذلك وصوله نحو الدعم التاريخي المتمركز عند 1.9210 خلال الفترة الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0800 و 1.9210

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط