شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتكبد خسائر كبيرة– تحليل -19-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر النحاس بفعالية المسار السلبي الجديد والناتج عن كسره للدعم المستقر عند 2.3000 لنلاحظ تكبده لخسائر كبيرة تمتد نحو 1.9630 ليتجاوز بذلك الأهداف المنتظرة بالتقرير السابق.
حاليا, وباستمرار تذبذب السعر دون مستوى 2.0800 فإن ذلك يزيد من فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة وبدعم من تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي, ولنتوقع بذلك وصوله نحو الدعم التاريخي المتمركز عند 1.9210 خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0800 و 1.9210
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يتكبد خسائر كبيرة– تحليل -19-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.